Лавров: ратификация соглашения с Белоруссией о признании виз займет до двух месяцев

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Процесс ратификации соглашения России и Белоруссии о взаимном признании виз продвигается успешно и должен быть завершен через месяц-два. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

"Как известно, 19 июня, когда я наносил визит в столицу Республики Беларусь, мы подписали соглашение о взаимном признании виз и сегодня констатировали с удовлетворением, что процесс ратификации успешно продвигается в обеих странах. Должен быть через месяц-полтора-два завершен", - сказал Лавров.

В соответствии с соглашением, граждане третьих государств с действующей визой одной страны смогут свободно въезжать, выезжать и пребывать на территории другой страны в течение срока действия визы, пересекая сухопутную границу РФ и Белоруссии по железной дороге, на самолете и по основным автомобильным трассам. Каждая из сторон сохраняет за собой право отказать таким лицам во въезде или сократить срок их пребывания на своей территории.