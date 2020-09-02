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Лавров: порядка 200 натренированных на Украине экстремистов находятся в Белоруссии

Порядка 200 натренированных на Украине экстремистов находятся сейчас в Белоруссии - Лавров.

Кризис в Белоруссии
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