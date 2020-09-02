Эмиссар генсека ООН по Сирии 3 сентября проведет в Москве переговоры с Лавровым

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен 3 сентября проведет в Москве переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщил в среду постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Наши контакты с [Гейром] Педерсоном имеют практически регулярный характер. И буквально завтра он будет находиться в Москве, где проведет переговоры с министром иностранных дел [РФ Сергеем Лавровым]", - сказал он.