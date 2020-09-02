{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эмиссар генсека ООН по Сирии 3 сентября проведет в Москве переговоры с Лавровым

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен 3 сентября проведет в Москве переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщил в среду постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Наши контакты с [Гейром] Педерсоном имеют практически регулярный характер. И буквально завтра он будет находиться в Москве, где проведет переговоры с министром иностранных дел [РФ Сергеем Лавровым]", - сказал он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСирияРоссияГатилов, Геннадий Михайлович
Кризис в Белоруссии
Лавров: Россия осуждает давление ряда зарубежных стран на руководство Белоруссии
Москва считает недопустимым навязывание извне посреднических услуг республике для разрешения политического кризиса, отметил глава МИД РФ
Читать полностью