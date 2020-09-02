Постпред РФ: тему Белоруссии с большой долей вероятности обсудят на сессии СПЧ ООН

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Тема прав человека в Белоруссии с большой долей вероятности будет звучать на открывающейся через несколько дней сессии Совета по правам человека ООН. Об этом сообщил в среду постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Да, эта тема, конечно, и здесь на плаву, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - И уже были сделаны соответствующие заявления некоторых правозащитных организаций, экспертов по белорусской тематике. Следует с большой долей вероятности ожидать, что тема Белоруссии будет звучать на очередной сессии Совета ООН по правам человека. Кстати, она открывается через несколько дней", - сказал он.

Также Гатилов отметил, что Женева становится все более заметным центром, где обсуждаются международные вопросы на площадке Организации Объединенных Наций. "Женева становится все более политическим хабом, все более политическим центром, поскольку здесь обсуждаются теперь и многие политические вопросы", - сказал он.

Постпред отметил, что на площадке ООН в Женеве в эпоху до коронавируса в год проводились тысячи всевозможных мероприятий. "Конечно, это требует определенных усилий со стороны тех ооновских структур, которые обслуживают эти мероприятия, - подчеркнул он. - Здесь очень активная дипломатическая и политическая жизнь".

Гатилов добавил, что в Женеве работают 12 тыс. специалистов-международников, среди которых 300 россиян.

РФ занимается увеличением числа своих представителей в международных организациях в Женеве, заявил Гатилов. "Мы [РФ] над этим [повышением своей представительности] продолжаем работать, поскольку считаем, что участие России в деятельности ключевых международных структур в Женеве для российских интересов представляет очень большой интерес, - сказал он. - Мы всегда подталкиваем наши министерства, наши федеральные органы с тем, чтобы они представляли своих достойных кандидатов для работы в этих учреждениях".

По словам Гатилова, делегирование странами своих представителей на работу в международных структурах в Женеве проходит на конкурсной основе. "Как правило, если освобождается какая-то должность, то на нее претендует достаточно большое количество людей, - продолжил он. - Это и внутренние кандидаты, которые уже работают в той или иной организации, и внешние кандидаты, представляемые странами".