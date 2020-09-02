Заседание коллегий МИД России и Белоруссии пройдет в ноябре в Минске

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Совместное заседание коллегий МИД России и Белоруссии состоится в ноябре в Минске. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ по итогам переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его белорусского коллеги Владимира Макея.

"Рассмотрен график текущих мероприятий, включая подготовку совместного заседания коллегий МИД России и МИД Белоруссии, которое состоится в ноябре сего года в Минске", - указали в дипведомстве.

Как отметили в МИД РФ, на переговорах стороны подчеркнули важность продолжения совместной работы по развитию Союзного государства, взаимодействия в Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийском экономическом союзе и СНГ, координации в рамках международных организаций, включая ООН и ОБСЕ. Были также затронуты наиболее острые проблемы международной повестки, в том числе активность НАТО на западных границах Союзного государства, вызовы стратегической стабильности и общеевропейской безопасности, добавили в министерстве.

"Подтвержден настрой на дальнейшее системное многоплановое сотрудничество в целях продвижения общих интересов на международной арене на основе Программы согласованных действий в области внешней политики России и Белоруссии", - резюмировали на Смоленской площади.

Предыдущее совместное заседание коллегий МИД России и Белоруссии состоялось в ноябре 2019 года в Москве.