МИД России ответил на заявления кабмина Германии по Навальному

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Москва продолжает ждать ответа на запрос Генпрокуратуры РФ в Германию относительно лечения блогера Алексея Навального, его диагноза и результатов экспертизы. Об этом сообщили ТАСС в среду в МИД РФ, комментируя заявление правительства ФРГ о том, что Навальный подвергся воздействию вещества из группы "Новичок".

"Ждем ответ на запрос Генпрокуратуры", - указали в дипведомстве.

Ранее в среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что по инициативе клиники Charite специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование анализов блогера, в которых были обнаружены "не вызывающие сомнений доказательства" присутствия вещества из группы "Новичок". Зайберт отметил, что канцлер Ангела Меркель провела совещание с рядом министров и согласовала шаги в свете новых данных. По его словам, МИД ФРГ проинформирует посла России о результатах исследований, а также ЕС, НАТО и ОЗХО о новых данных в ситуации вокруг Навального.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после ухудшения состояния здоровья на рейсе Томск - Москва. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 22 августа его доставили в берлинскую клинику Charite. 24 августа врачи заявили об обнаружении в его организме следов интоксикации субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы. Германские медики уточнили, что угрозы его жизни нет, но не исключены долгосрочные последствия для нервной системы.