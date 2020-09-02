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Лавров 3 сентября примет участие в видеоконференции глав МИД G20

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует в четверг, 3 сентября, принять участие в видеоконференции глав МИД стран Группы двадцати и руководителей международных организаций.

"3 сентября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров планирует принять участие во встрече министров иностранных дел государств - членов Группы двадцати и руководителей международных организаций (в формате видеоконференции), которая проводится в рамках мероприятий саудовского председательства в форуме в 2020 году", - говорится в распространенном в среду комментарии Департамента информации и печати МИД России.

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