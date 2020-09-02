Слуцкий: заявления ФРГ об отравлении Навального должны быть подкреплены доказательствами

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Заявления кабмина ФРГ об отравлении российского блогера Алексея Навального веществом из группы "Новичок" должны быть обязательно подкреплены весомыми доказательствами, Россия заинтересована в установлении истинных причин произошедшего. Об этом в среду журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Заявления кабмина ФРГ о возможном отравлении Навального должны быть обязательно подкреплены конкретными и весомыми доказательствами", - сказал Слуцкий, напомнив, что Берлин пока не ответил на соответствующий запрос Генпрокуратуры РФ, а российские специалисты не выявили признаков умышленного отравления. "Иначе все это может превратиться в очередную провокацию в стиле хайли лайкли", - добавил он.

"Россия в первую очередь заинтересована в установлении истинных причин произошедшего и не раз демонстрировала открытость к сотрудничеству", - заверил парламентарий.

Депутат призвал "действовать исключительно во благо пациента, без какой-либо политизации его состояния". "Рассчитываем на взвешенную позицию наших германских партнеров", - заключил Слуцкий.