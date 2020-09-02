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Кризис в Белоруссии
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Разведка России следит за ситуацией в Белоруссии и планами Запада относительно республики

Глава СВР Сергей Нарышкин отметил, что Москва поддерживает постоянный контакт с белорусскими спецслужбами
Директор СВР Сергей Нарышкин Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Директор СВР Сергей Нарышкин
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Служба внешней разведки (СВР) России внимательно следит за происходящим в Белоруссии, а также за планами Запада в отношении этой страны, поддерживая постоянный контакт с белорусскими спецслужбами, сообщил журналистам в среду директор СВР Сергей Нарышкин.

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"Мы внимательно следим за развитием ситуации. Поддерживаем постоянный контакт с белорусскими спецслужбами. Внимательно следим за тем, что происходит с западной стороны - какие замыслы, какие планы, какие идеи принимаются там, информируем наших коллег", - сказал Нарышкин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал недопустимым вмешательство из-за рубежа в ситуацию в стране и заявил, что государство даст этому отпор.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщал, что в ходе встречи с первым замгоссекретаря США Стивеном Бигэном обратил внимание на недовольство ряда стран стабилизацией обстановки в Белоруссии. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отмечала, что МИД РФ квалифицирует действия США и ряда государств ЕС как вмешательство во внутренние дела Белоруссии и доказательной базы более чем достаточно.

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