Разведка России следит за ситуацией в Белоруссии и планами Запада относительно республики

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Служба внешней разведки (СВР) России внимательно следит за происходящим в Белоруссии, а также за планами Запада в отношении этой страны, поддерживая постоянный контакт с белорусскими спецслужбами, сообщил журналистам в среду директор СВР Сергей Нарышкин.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации. Поддерживаем постоянный контакт с белорусскими спецслужбами. Внимательно следим за тем, что происходит с западной стороны - какие замыслы, какие планы, какие идеи принимаются там, информируем наших коллег", - сказал Нарышкин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал недопустимым вмешательство из-за рубежа в ситуацию в стране и заявил, что государство даст этому отпор.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщал, что в ходе встречи с первым замгоссекретаря США Стивеном Бигэном обратил внимание на недовольство ряда стран стабилизацией обстановки в Белоруссии. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отмечала, что МИД РФ квалифицирует действия США и ряда государств ЕС как вмешательство во внутренние дела Белоруссии и доказательной базы более чем достаточно.