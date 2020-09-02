Луговой уверен, что Навального могли отравить "Новичком" только в Германии

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Алексей Навальный мог быть отравлен нервно-паралитическим веществом группы "Новичок" только в немецкой клинике Charite, обвинения в адрес России противоречат здравому смыслу. Такое мнение в среду в беседе с корреспондентом ТАСС высказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

"Если там нашли что-то связанное с "Новичком", то, вероятнее всего, это было в этой клинике ему введено, - сказал Луговой. - Медсестра, врач могли любую отметку оставить, если они хотели реально отметить каким-то образом Навального отравляющим веществом. Я уверен, что именно так и произошло".

По его мнению, версия об отравлении "Новичком" в России лишена всякой логики. "Я оцениваю вероятность [такого отравления] как вообще отсутствующую с точки зрения элементарного здравого смысла. То есть отравили, сами же передали, чтобы нашли, что отравили", - отметил парламентарий. "Если бы кто-то работал на государственном особенно уровне, то способ был бы, как этого избежать и объяснить", - прокомментировал он обвинения в адрес Москвы.

Депутат расценивает случившееся как очередную провокацию внешних сил и "блестящую историю" для дискредитации германо-российских отношений. При этом, полагает он, Берлин могли ввести в заблуждение относительно отравления Навального. "Надо, во-первых, максимально требовать передачи всех документов, которые есть у Германии в этой связи. Генпрокуратура это делает", - подчеркнул Луговой.

Парламентарий также считает нереалистичной возможность попадания отравляющих веществ группы "Новичок" в руки недоброжелателей блогера, не связанных с государственными органами.

Заявления Берлина

Кабмин ФРГ в среду заявил, что германские военные токсикологи нашли в организме Навального следы вещества типа "Новичок". Берлин призвал Москву прояснить обстоятельства произошедшего с Навальным и пообещал проинформировать российского посла о результатах исследования анализов блогера. Как сообщил на пресс-конференции официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, Германия проинформирует ЕС, НАТО и ОЗХО о новых данных и вместе с партнерами примет меры "в зависимости от реакции Москвы". Какие это могут быть меры, он не уточнил.

В то же время официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремль информация из Германии об отравлении Навального не поступала. В МИД России отметили, что Москва продолжает ждать от ФРГ ответ на запрос Генпрокуратуры, ранее российская сторона неоднократно подчеркивала свою заинтересованность в расследовании произошедшего. Источник ТАСС заявил, что российские криминалисты не нашли в организме и на вещах блогера ядовитых или отравляющих веществ. Кроме того, полицейские при проверке не нашли свидетельств умышленного причинения вреда здоровью Навального.