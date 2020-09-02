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Госпитализация Алексея Навального
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Песков: до вывоза Навального в ФРГ никаких отравляющих веществ в его организме не выявили

Представитель Кремля напомнил, что Генпрокуратура России направила германской стороне официальный запрос, рассчитывая на то, что будет предоставлен официальный ответ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению всех обстоятельств ситуации вокруг блогера Алексея Навального, но на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал, сообщил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"В целом мы подтверждаем, что готовы и заинтересованы в полном взаимодействии и обмене данными по этой теме с ФРГ", - заявил Песков. При этом, отвечая на вопрос, как в Кремле будут реагировать на заявление Берлина относительно якобы отравления Навального веществом типа "Новичок", Песков отметил, что в настоящий момент ответить на них квалифицированно в Кремле не могут.

Представитель Кремля напомнил, что "Генеральная прокуратура РФ направила германской стороне официальный запрос, рассчитывая, что будет предоставлен официальный ответ". "Наши врачи также официально предложили обмен данными и пока не получили, к сожалению, ответ от немецких коллег", - добавил Песков.

Он подчеркнул, что "до вывоза больного в Берлин, в соответствии со всеми международными стандартами, был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было".

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Алексея Навального "хотели заставить замолчать".

"Ошеломляет информация о попытке убийства при помощи яда одного из ведущих оппозиционеров России", - заявила она на пресс-конференции в Берлине. "Алексей Навальный стал жертвой нападения с использованием химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы "Новичок. Присутствие этого яда удалось вне сомнений подтвердить в [его] анализах", - утверждала Меркель.

Берлин призвал Москву прояснить обстоятельства произошедшего с Навальным и пообещал проинформировать российского посла о результатах исследования анализов блогера. Как сообщил на пресс-конференции официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, Германия проинформирует ЕС, НАТО и ОЗХО о новых данных и вместе с партнерами примет меры "в зависимости от реакции Москвы". Какие это могут быть меры, он не уточнил.

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ГерманияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичГоспитализация Алексея Навального
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