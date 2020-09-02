Захарова назвала заявления ФРГ по Навальному очередной информационной кампанией против РФ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Заявления правительства ФРГ по поводу ситуации с Алексеем Навальным являются очередной информационной кампанией, направленной против России. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" .

"Вместо тщательного расследования, кропотливой совместной работы, целью которой должно быть получение истинного результата <...> наши партнеры предпочитают очередные публичные заявления без предъявления хоть какой-либо фактуры. Все это превращается в очередную информационную кампанию [против РФ]", - сказала она.

Официальный представитель МИД напомнила, что 27 августа Генпрокуратура РФ направила германским коллегам официальный запрос о правовой помощи по материалам проверки следственных органов МВД России, однако ответ так и не был получен. "Правительство ФРГ вышло к микрофону и сделало те заявления, которые сделало. Как мы поняли, главными адресатами сегодняшних заявлений стали ЕС, НАТО, зачем-то была упомянута ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия), и это вместо того, чтобы сделать то, что сделать нужно было в первый момент, а именно - ответить на запрос Генпрокуратуры РФ", - добавила Захарова.

Вопрос состояния здоровья и диагноза Алексея Навального - это компетенция медиков, заявления политиков по нему свидетельствуют о нечистоплотности подобного подхода, отметила Захарова. "Были бы данные, мы бы работали с данными. Данных нет, есть заявления, которые называются мегафонной дипломатией, потому что они озвучены внешнеполитическим ведомством. Хотя напомню, многие ждали заявлений медиков, - сказала она. - Все, что касается диагноза, предположений о состоянии здоровья <...> - это компетенция медиков. Как только политики начинают заменять собой медицинские учреждения и врачей, можно сразу говорить о нечистоплотности, которая лежит в основе подобного подхода".

Посол не получил доказательств

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев не получил от министерства иностранных дел Германии никаких доказательств, что блогер Алексей Навальный был отравлен. "Как вы считаете, задал ли наш посол, господин Нечаев, немецким коллегам тот самый вопрос, который волнует сейчас очень многих: а где факты, где формулы, где хоть какие-либо данные? Отвечу: да, задал. Как вы считаете, какой ответ он получил от немецких коллег? Никакой. Ни фактов, ни данных, ни формул, ни материалов, ни справок. Ровным счетом ничего", - рассказала Захарова.

Ранее Нечаев был приглашен на разговор в МИД Германии, где ему выразили позицию Берлина по делу Навального.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель выступила на пресс-конференции с заявлением, что Навального "хотели заставить замолчать". По ее словам, блогер стал жертвой нападения с использованием химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы "Новичок". Присутствие этого яда, как утверждала Меркель удалось вне сомнений подтвердить в анализах.