Захарова: Россия не получила от Берлина ни одного материала по ситуации с Навальным

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российская сторона на данный момент не получила от Германии никаких материалов, касающихся ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия-24" .

"Вот сейчас 20:30 примерно по московскому времени. На этот момент российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу: ни по ранее направленным запросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по ранее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной сегодня", - сказала она.

Захарова также сообщила, что российский посол в Берлине Сергей Нечаев не получал уведомлений от МИД Германии о возможных санкциях в отношении РФ в связи с ситуацией с блогером Алексеем Навальным.

"Нет, ничего такого сказано не было послу абсолютно", - заявила она, отвечая на соответствующий вопрос.

Расследование обстоятельств

Захарова напомнила, что накануне уже звучали призывы о неких мерах в отношении РФ в связи с данной ситуацией. "Очевидно, если задача и цель, которая в данном случае связана с вот этими некими мерами, если в этом основная задача - тогда этот сценарий мы уже проходили. Тогда так и надо сказать, что это не имеет ничего общего ни с медицинскими, научными исследованиями, ни с правовой стороной дела, ни с расследованием - это просто политическая история, в центре которой обоснование уже заранее выработанных мер", - добавила она.

Официальный представитель МИД также указала, что до сегодняшнего дня европейские коллеги были достаточно последовательны в заявлениях о необходимости расследования всех обстоятельств ситуации, с призывом к которому неоднократно выступала РФ. "Что-то пошло, видимо, не так", - отметила она.

В среду правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи бундесвера, основываясь на результатах исследования анализов Навального, пришли к выводу, что он подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок".

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению всех обстоятельств ситуации вокруг блогера. Он отметил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. В МИД России отметили, что Москва продолжает ждать от ФРГ ответ на запрос Генпрокуратуры РФ. Официальный представитель министерства Мария Захарова заявила, что МИД Германии не предоставил российскому послу никаких доказательств случившегося.