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Госпитализация Алексея Навального
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Захарова: Россия не получила от Берлина ни одного материала по ситуации с Навальным

Официальный представитель МИД РФ также заявила, что посол России в ФРГ не был уведомлен о каких-либо санкциях в отношении Москвы в связи с ситуацией с Навальным

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российская сторона на данный момент не получила от Германии никаких материалов, касающихся ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Вот сейчас 20:30 примерно по московскому времени. На этот момент российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу: ни по ранее направленным запросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по ранее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной сегодня", - сказала она.

Захарова также сообщила, что российский посол в Берлине Сергей Нечаев не получал уведомлений от МИД Германии о возможных санкциях в отношении РФ в связи с ситуацией с блогером Алексеем Навальным.

"Нет, ничего такого сказано не было послу абсолютно", - заявила она, отвечая на соответствующий вопрос.

Расследование обстоятельств

Захарова напомнила, что накануне уже звучали призывы о неких мерах в отношении РФ в связи с данной ситуацией. "Очевидно, если задача и цель, которая в данном случае связана с вот этими некими мерами, если в этом основная задача - тогда этот сценарий мы уже проходили. Тогда так и надо сказать, что это не имеет ничего общего ни с медицинскими, научными исследованиями, ни с правовой стороной дела, ни с расследованием - это просто политическая история, в центре которой обоснование уже заранее выработанных мер", - добавила она.

Официальный представитель МИД также указала, что до сегодняшнего дня европейские коллеги были достаточно последовательны в заявлениях о необходимости расследования всех обстоятельств ситуации, с призывом к которому неоднократно выступала РФ. "Что-то пошло, видимо, не так", - отметила она.

В среду правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи бундесвера, основываясь на результатах исследования анализов Навального, пришли к выводу, что он подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок".

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению всех обстоятельств ситуации вокруг блогера. Он отметил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. В МИД России отметили, что Москва продолжает ждать от ФРГ ответ на запрос Генпрокуратуры РФ. Официальный представитель министерства Мария Захарова заявила, что МИД Германии не предоставил российскому послу никаких доказательств случившегося.

Теги
ГерманияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаГоспитализация Алексея Навального
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