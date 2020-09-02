Посольство России в Германии призвало избегать политизации ситуации с Навальным

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Посольство России в ФРГ призывает партнеров избегать политизации инцидента с блогером Алексеем Навальным и опираться на факты. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении диппредставительства.

В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

"Ожидаем от германской стороны максимально оперативного ответа на направленный 27 августа 2020 года Генеральной прокуратурой Российской Федерации запрос в Федеральное ведомство юстиции ФРГ об оказании правовой помощи в рамках проводимой российскими правоохранительными органами проверки по факту госпитализации А. Навального. Призываем партнеров избегать политизации данного инцидента, опираться исключительно на достоверные факты, предоставление которых, надеемся, состоится в кратчайшие сроки. Рассчитываем на полноценное сотрудничество и обмен информацией с использованием имеющихся двусторонних правовых механизмов", - отметили в посольстве.

В дипмиссии напомнили, что посол Сергей Нечаев ранее был приглашен в МИД ФРГ, но "никакой субстантивной фактуры" ему не предоставили.

В среду правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи бундесвера, опираясь на результаты исследования анализов Навального, пришли к выводу, что блогер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению всех обстоятельств ситуации вокруг блогера. Он отметил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. В МИД России отметили, что Москва продолжает ждать от ФРГ ответ на запрос Генпрокуратуры РФ.