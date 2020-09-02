Грызлов назвал условия вступления в силу новых договоренностей по безопасности в Донбассе

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Новые договоренности по безопасности в Донбассе могут вступить в силу только после пересмотра недавнего постановления Верховной рады о проведении в стране в октябре этого года местных выборов. Об этом по итогам очередного заседания контактной группы по урегулированию на востоке Украины заявил в среду полпред РФ Борис Грызлов.

"Донецкая и Луганская народные республики будут готовы подписать договоренности о разведении сил и средств на новых участках и утвердить план разминирования участков после подготовки соответствующих документов. Однако представители Донбасса считают, что договоренности должны вступить в силу после приведения постановления Верховной рады от 15 июля о назначении местных выборов в соответствие минским соглашениям, - сказал он журналистам. - Эта позиция должна быть зафиксирована письменно".

По словам Грызлова, в ходе сегодняшнего заседания в режиме видеоконференции была достигнута договоренность о координатах новых участков разведения сил и средств на линии соприкосновения. "Теперь это предстоит оформить документально", - заметил полпред РФ. По его словам, стороны также сблизили позиции по плану разминирования на 19 участках.

Постановление Верховной рады о назначении местных выборов нарушает обязательства Киева по выполнению минских соглашений, указал Грызлов.

"Киев продолжает курс на подавление Донбасса, - заявил он. - Еще на прошлой встрече Донецк и Луганск выразили протест в отношении постановления Верховной рады о назначении очередных местных выборов. Это постановление в его нынешнем виде грубо нарушает политические обязательства Украины по минским соглашениям. Представители Донбасса подчеркивают, что постановление Верховной рады содержит пункты, которые прямо противоречат минским соглашениям".

Грызлов подчеркнул, что это постановление Рады "блокирует возможность принятия решений практически по всем направлениям работы контактной группы, которая строится на основе минских соглашений". В связи с этим Донбасс, по его словам, требует, чтобы "Верховная рада привела документ в соответствие с минскими соглашениями, поскольку они имеют комплексный характер и должны выполняться полностью".

Грызлов напомнил, что в минских соглашениях предусмотрена конституционная реформа на Украине с обязательным учетом особенностей Донбасса и по согласованию с его представителями. "И те ссылки на "восстановление конституционного строя", которые есть в постановлении Верховной рады, не отвечают минским соглашениям", - отметил полпред.

"Сегодня прошло второе пленарное заседание Верховной рады, но вопрос об изменении постановления не поднимался. В условиях, когда высший законодательный орган Украины демонстрирует нежелание выполнять минские соглашения, возникает вопрос о возможности практической реализации Украиной любых достигнутых договоренностей. Чтобы обеспечить такую реализацию, Верховная рада Украины должна подтвердить свою приверженность минским соглашениям и внести в постановление положение о том, что выборы в Донбассе будут проводиться в соответствии с минскими соглашениями", - заявил Грызлов.

Постановление Рады о выборах

Верховная рада 17 июля назначила местные выборы на Украине на 25 октября с одновременным запретом их проведения на неподконтрольной части Донбасса. В четвертом пункте постановления условием проведения выборов на неподконтрольных территориях называются предварительная передача Украине контроля над совместным участком границы с РФ, вывод всех "незаконных вооруженных формирований" и техники, под которыми имеются в виду силы народной милиции республик Донбасса, восстановление в регионе "конституционного строя и правопорядка" в соответствии с нынешними законами Украины, что противоречит минским соглашениям. В Минских соглашениях сказано, что Украина получит контроль над границей только после проведения в регионе местных выборов и вступления в силу особого статуса Донбасса.

Глава украинской делегации Леонид Кравчук на заседании Контактной группы 19 августа пообещал письменно обратиться к Верховной раде по поводу приведения постановления в соответствие с Минскими соглашениями. Во исполнение этого обязательства Кравчук попросил Раду только проверить соответствие четвертого пункта постановления минским соглашениям и конституции Украины. Это обращение Кравчука было рассмотрено на закрытом заседании комитета Рады по вопросам организации госвласти 26 августа, однако никаких решений относительно пересмотра постановления принято не было. По результатам заседания Кравчук сообщил, что Рада будет работать над проектом специального закона о выборах в Донбассе.

Нарушения "режима тишины"

Грызлов добавид, что Киев нарушает договоренности по усилению режима прекращения огня, достигнутые в рамках контактной группы.

"Сегодня представители Донецка и Луганска поставили вопрос о продолжающихся нарушениях режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), - отметил полпред. - Украинская сторона нарушает те договоренности по усилению режима прекращения огня, которые были достигнуты на площадке контактной группы. Это касается и издания приказов, и действий украинских силовиков на линии соприкосновения".

Грызлов также отметил, что представители Донбасса фиксируют, что ВСУ создают новые позиции там, где их быть не должно. "Прежние договоренности о разведении сил и средств нарушаются Украиной, в том числе в таких районах, как Петровское и Золотое", - отметил полпред, добавив, что эти нарушения подтверждаются данными ОБСЕ.

Кроме того, по его словам, украинские силовики все чаще используют беспилотники. В частности, за последние две недели представители Донбасса зафиксировали 35 случаев пересечения ими линии соприкосновения.

Нарушения согласованных договоренностей создает угрозу срыва режима прекращения огня, подчеркнул Грызлов.