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Госпитализация Алексея Навального

Захарова: реакция Запада на ситуацию с Навальным могла быть подготовлена заранее

Официальный представитель МИД также уточнила, что немецкая сторона до сих пор не предоставила послу России в Берлине никакой информации по данному вопросу

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что заявления западных коллег о ситуации с Алексеем Навальным могли быть подготовлены заранее. Такое мнение она выразила в среду в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

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"Тут же все побежали к микрофонам и как будто заранее репетировали, как будто вот эта информационная кампания заранее была подготовлена, и оставалось просто нажать кнопку для того, чтобы полетели по всему миру эти заявления, которые будут перепечатываться, тиражироваться", - сказала она, отметив, что заявления по этому поводу сделаны будто "под копирку".

"Возможно, что вся история только про то, что где-то уже написаны некие меры, которыми нас пугали. Может быть, это уже нужно каким-то образом оправдать и начать это все реализовывать", - добавила Захарова.

Официальный представитель МИД также уточнила, что немецкая сторона до сих пор не предоставила послу РФ в Берлине никакой информации по данному вопросу.

Теги
ГерманияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаГоспитализация Алексея Навального
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