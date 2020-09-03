Мишустин посетит Белоруссию

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг посетит с визитом Белоруссию. Об этом в среду сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Официальных сообщений о том, какие встречи запланированы у Мишустина в Минске, пока не было. Визит главы российского правительства в Белоруссию стоит в ряду активизировавшихся контактов двух стран на фоне продолжающихся в республике акций протеста.

Днем ранее российскую столицу посетил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, на 4 сентября запланирован приезд в Москву белорусского министра обороны Виктора Хренина. Визит белорусского президента Александра Лукашенко в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным ожидается в ближайшие две недели. Как отметил Лавров, это подчеркивает обоюдный настрой на дальнейшее развитие равноправных, взаимовыгодных отношений, в том числе в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

Телефонные переговоры

В предыдущий раз Мишустин посещал Минск 17 июля для участия в заседании Евразийского межправсовета. Он тогда встретился также с президентом республики Александром Лукашенко.

За последние недели Мишустин неоднократно говорил со своим белорусским коллегой Романом Головченко по телефону, в последний раз - 27 августа. Как сообщала пресс-служба кабмина, премьеры обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества и укрепления взаимодействия в формате Союзного государства. До этого Мишустин и Головченко общались по телефону 19 и 20 августа. Обсуждалось, в частности, взаимодействие России и Белоруссии в сферах энергетики и промышленности, расширение контактов профильных ведомств по теме борьбы с коронавирусом. Премьер Белоруссии также информировал главу российского правительства о текущей ситуации в республике и о принимаемых мерах по предотвращению попыток дестабилизации ситуации в стране.

Премьеры двух стран говорили по телефону также 10 августа, на следующий день после выборов в Белоруссии. Мишустин тогда попросил своего коллегу передать Лукашенко поздравления в связи с победой на президентских выборах и "подчеркнул важность курса на дальнейшее развитие сотрудничества с Россией", сообщала пресс-служба кабмина РФ.

Нагружена в последние недели была и президентская линия связи - Путин и Лукашенко за это время провели шесть телефонных разговоров.

Рефинансирование госдолга

Одна из актуальных тем экономического характера во взаимоотношениях двух стран - вопрос о рефинансировании белорусского госдолга перед РФ. В конце августа Лукашенко заявил, что Белоруссия проведет с РФ переговоры о рефинансировании долга на $1 млрд. "То есть мы у себя этот $1 млрд, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты", - сказал тогда белорусский лидер.

Во вторник глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что сейчас переговоры идут на уровне финансовых ведомств - отрабатываются условия и объем кредита. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее также сказал, что "контакты на эту тему продолжаются". Представитель Кремля не стал говорить, едет ли российский премьер в Минск с уже готовым решением. "Мишустин же едет и надо дождаться его контактов <...>", - сказал Песков.

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов ранее сообщал, что всего в текущем году страна должна выплатить около $3,6 млрд по валютному госдолгу, из них $2 млрд уже выплачены. По данным Минфина республики, по состоянию на июль 2020 года внешний долг Белоруссии составил $18 млрд.

Протесты после выборов

Выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская, которая набрала с 10,12%. На этом фоне в стране начались массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции.