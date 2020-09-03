Мишустин посетит Белоруссию

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг посетит с визитом Белоруссию. Об этом в среду сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Официальных сообщений о том, какие встречи запланированы у Мишустина в Минске, пока не было. Визит главы российского правительства в Белоруссию стоит в ряду активизировавшихся контактов двух стран на фоне продолжающихся в республике акций протеста.
Днем ранее российскую столицу посетил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, на 4 сентября запланирован приезд в Москву белорусского министра обороны Виктора Хренина. Визит белорусского президента Александра Лукашенко в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным ожидается в ближайшие две недели. Как отметил Лавров, это подчеркивает обоюдный настрой на дальнейшее развитие равноправных, взаимовыгодных отношений, в том числе в рамках Союзного государства России и Белоруссии.
Телефонные переговоры
В предыдущий раз Мишустин посещал Минск 17 июля для участия в заседании Евразийского межправсовета. Он тогда встретился также с президентом республики Александром Лукашенко.
За последние недели Мишустин неоднократно говорил со своим белорусским коллегой Романом Головченко по телефону, в последний раз - 27 августа. Как сообщала пресс-служба кабмина, премьеры обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества и укрепления взаимодействия в формате Союзного государства. До этого Мишустин и Головченко общались по телефону 19 и 20 августа. Обсуждалось, в частности, взаимодействие России и Белоруссии в сферах энергетики и промышленности, расширение контактов профильных ведомств по теме борьбы с коронавирусом. Премьер Белоруссии также информировал главу российского правительства о текущей ситуации в республике и о принимаемых мерах по предотвращению попыток дестабилизации ситуации в стране.
Премьеры двух стран говорили по телефону также 10 августа, на следующий день после выборов в Белоруссии. Мишустин тогда попросил своего коллегу передать Лукашенко поздравления в связи с победой на президентских выборах и "подчеркнул важность курса на дальнейшее развитие сотрудничества с Россией", сообщала пресс-служба кабмина РФ.
Нагружена в последние недели была и президентская линия связи - Путин и Лукашенко за это время провели шесть телефонных разговоров.
Рефинансирование госдолга
Одна из актуальных тем экономического характера во взаимоотношениях двух стран - вопрос о рефинансировании белорусского госдолга перед РФ. В конце августа Лукашенко заявил, что Белоруссия проведет с РФ переговоры о рефинансировании долга на $1 млрд. "То есть мы у себя этот $1 млрд, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты", - сказал тогда белорусский лидер.
Во вторник глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что сейчас переговоры идут на уровне финансовых ведомств - отрабатываются условия и объем кредита. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее также сказал, что "контакты на эту тему продолжаются". Представитель Кремля не стал говорить, едет ли российский премьер в Минск с уже готовым решением. "Мишустин же едет и надо дождаться его контактов <...>", - сказал Песков.
Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов ранее сообщал, что всего в текущем году страна должна выплатить около $3,6 млрд по валютному госдолгу, из них $2 млрд уже выплачены. По данным Минфина республики, по состоянию на июль 2020 года внешний долг Белоруссии составил $18 млрд.
Протесты после выборов
Выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская, которая набрала с 10,12%. На этом фоне в стране начались массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции.
Россия исходит из того, что выборы в Белоруссии состоялись. "Мы признали их легитимность, <...> я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах. Все", - сказал Путин в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1". По мнению российского лидера, кто-то может сомневаться в результатах белорусских выборов, однако "ничего идеального в мире не существует". Президент РФ при этом обратил внимание, что отказ представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ приехать наблюдать на выборы в Белоруссию наводит на мысль о заранее заготовленной позиции Запада по их итогам.
Путин подчеркнул также, что россиянам небезразлично, что происходит в Белоруссии, так как это "очень близкая, может, самая близкая" России страна. "Мы исходим из того, что всем участникам этого процесса хватит здравого смысла спокойно, без крайностей найти выход", - сказал глава российского государства. Он отметил, что проблемы в Белоруссии, "конечно, есть, иначе люди бы на улицу не выходили". При этом Путин заметил, что Лукашенко готов рассмотреть возможность принятия новой конституции и проведения на ее основе президентских и парламентских выборов. Президент РФ выразил надежду, что ситуация будет урегулирована "в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами".