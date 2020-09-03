Лавров обсудит с коллегами по G20 укрепление взаимодействия в условиях пандемии

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет в четверг участие во встрече глав МИД стран Группы двадцати и руководителей международных организаций, которая впервые пройдет в формате видеоконференции из-за охватившей весь мир пандемии коронавирусной инфекции. Организатором мероприятия выступает Саудовская Аравия как страна, председательствующая в этом объединении в нынешнем году.

Как указали в российском дипведомстве, акцент в ходе предстоящей встречи будет сделан на "определении возможных направлений сотрудничества и укреплении взаимодействия стран "двадцатки" по вопросам открытия границ, предоставления помощи и улучшения условий обращения с гражданами третьих стран, урегулирования статуса не имеющих возможности покинуть страну пребывания иностранцев, а также защиты уязвимых групп населения", в частности мигрантов и беженцев. "Планируется, что министры также обменяются опытом в области контроля за пересечением границ в условиях пандемии и рассмотрят возможные пути укрепления механизма трансграничного сотрудничества", - отметили в министерстве.

Планируется также обсуждение реализации поручений глав государств, обозначенных в итоговом заявлении состоявшегося в конце марта экстренного саммита лидеров G20, посвященного борьбе с пандемией. В частности, речь идет о "принятии соразмерных мер пограничного контроля в соответствии с национальным законодательством", а также, при необходимости, содействии "возвращению граждан на родину". Страны "двадцатки" на саммите в марте договорились выступить общим фронтом в борьбе с угрожающей всему миру инфекцией.

Согласно опубликованным в июне на сайте "двадцатки" данным, страны G20 договорились выделить более $21 млрд на финансирование в области здравоохранения в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Отмечалось, что все предоставленные G20 средства будут задействованы в процессах, направленных на предотвращение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, в частности, на диагностику, разработку вакцины, лечение пациентов с коронавирусом и различные исследования.

Оптимальная площадка

Россия не раз указывала на важность сотрудничества стран Группы двадцати. Глава МИД РФ ранее отмечал, что появление G20 стало следствием признания того, что "Большая семерка" больше не в состоянии решать важные вопросы. Министр также подчеркивал, что "двадцатка" остается оптимальной площадкой для обсуждения глобальных вызовов и проблем экономики.

Лавров также не раз обращал внимание, что Россия выступает за объединение усилий и многосторонние подходы в борьбе с коронавирусом. При этом в Москве указывали на то, что ряд стран пытаются отгородиться и решать лишь собственные проблемы.

Эр-Рияд, как председатель G20 в этом году, обещал уделить основное внимание "реализации возможностей 21 века для всех" и продолжить поддерживать усилия группы по развитию глобального сотрудничества. В ходе состоявшегося в августе телефонного разговора с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом глава МИД РФ подтвердил поддержку деятельности королевства в качестве председателя "двадцатки". Он также отметил готовность России содействовать достижению значимых результатов предстоящего в ноябре саммита лидеров и других мероприятий в рамках G20.