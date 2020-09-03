Лавров в Москве проведет встречу со спецпосланником генсека ООН по Сирии

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг проведет переговоры со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном, который находится в эти дни в российской столице с рабочим визитом.

Это третья очная встреча высокопоставленных дипломатов в этом году: в январе Педерсен посещал Москву, а спустя несколько недель состоялись их переговоры на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Даже в разгар пандемии Лавров и Педерсен оставались на связи и несколько раз поговорили по телефону.

Как ожидается, центральной темой предстоящей встречи станет очное заседание редакционной группы Конституционного комитета Сирии с участием правительства республики и оппозиции, которое состоялось на прошлой неделе в Женеве.

Схожесть позиций

Главная задача Конституционного комитета Сирии заключается в выработке нового основного закона страны либо внесении изменений в действующую конституцию 2012 года. И если на предыдущих встречах представителям правительства и оппозиции не удавалось найти точки соприкосновения, то в последний раз стороны продемонстрировали готовность двигаться вперед.

И российская сторона, и эмиссар ООН уверены, что такие итоги переговорного раунда уже являются позитивными. На пресс-конференции по итогам заседания редакционной группы Педерсен отметил "большую гибкость", проявленную участниками встречи, уважительный тон, а также их готовность "заявлять о своих разногласиях". В свою очередь, постпред России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в интервью ТАСС обратил внимание на близкие или, по крайней мере, не сильно противоречащие друг другу оценки участников дискуссии по "очень чувствительным темам".

Стороны также едины во мнении относительно необходимости кропотливой работы сирийцев, без давления и искусственных временных рамок. По словам Гатилова, движение в сторону будущего устройства Сирии "только начинается", поэтому нужно "очень внимательно оказывать содействие сирийцам в достижении тех договоренностей, которые отвечали бы интересам всего сирийского общества".

Положение дел на земле

Кроме вопросов политического урегулирования, не останется без внимания и ситуация на земле.

Стороны не раз заявляли о необходимости ликвидации очага терроризма в сирийской провинции Идлиб. А положение дел там в последнее время улучшилось благодаря совместному российско-турецкому патрулированию. "Самое главное, что там сейчас нет каких-то кровопролитных инцидентов", - подчеркнул Лавров, рассказывая о ситуации на северо-востоке Сирии студентам МГИМО.

О важности соблюдения соглашения о прекращении огня в Идлибе заявлял и Педерсен. Кроме того, буквально на днях в Москве завершились консультации представителей РФ и Турции, на которых затрагивалась ситуация в Сирии. Очевидно, что российский министр расскажет Педерсену и об их итогах.