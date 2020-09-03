Россия призвала обеспечить равенство среди всех официальных языков ООН

ООН, 3 сентября. /ТАСС/. Россия призывает секретариат ООН соблюдать равенство всех официальных языков организации как при проведении виртуальных заседаний, так и в медиапространстве. Об этом заявил в среду пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский, выступая на заседании комитета по информации.

Он приветствовал шаги секретариата по "восстановлению функционирования системы Webcast (в которой транслируется большая часть заседаний в период удаленной работы ООН - прим. ТАСС) в традиционном формате, а именно - с переводом метаданных на шесть официальных языков". "Россия вместе с другими странами-участницами последовательно обращала внимание Департамента глобальных коммуникаций (ДГК) на данную проблему в течение последних двух с половиной лет, - напомнил он. - Рады, что наши призывы были услышаны, а кадровые возможности и средства для ее разрешения - найдены. Теперь ожидаем конкретных решений на данном направлении".

Стржижовский обратил внимание, что соблюдение принципа многоязычия "должно оставаться незыблемым приоритетом информационно-коммуникационной деятельности ООН". "Вынуждены признать, что неравенство среди шести официальных языков организации в медийной плоскости с доминирующей ролью английского по-прежнему сохраняется, - отметил он. - Возможные бюджетные трудности вследствие экономического спада не должны привести к таким решениям по оптимизации деятельности ДГК, которые могли бы обернуться еще большим языковым диспаритетом".

Российский дипломат также указал на проблему финансирования запущенного секретариатом проекта Verified ("Верифайд", с англ. - проверенный), целью которого является борьба с дезинформацией, связанной с пандемией. "Распространение ложных или искаженных сведений - серьезный вызов. Он лишь отдаляет нашу общую победу над пандемией", - сказал он. "В то же время хотим подчеркнуть, что проект Verified был инициирован на де-факто спонсорские средства с привлечением к его реализации внешних подрядчиков. При этом до сих пор остается неясным, на каких условиях и даже на какой период времени были заключены соответствующие соглашения с этими структурами", - добавил представитель российского постпредства.

"Любые решения, касающиеся приоритетных направлений деятельности ДГК, а особенно - подразумевающие привлечение внебюджетных источников финансирования, должны приниматься секретариатом в результате согласования или хотя бы после официального уведомления стран-участниц", - заключил он.