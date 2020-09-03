Законопроект о запрете филиалов иностранных НКО в России внесут в Госдуму осенью

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Законопроект о запрете филиалов и отделений иностранных некоммерческих организаций (НКО) в Россию планируется внести в Госдуму осенью. Об этом сообщил ТАСС глава комитета нижней палаты по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

"В целях пресечения антироссийской деятельности иностранных некоммерческих неправительственных организаций предлагается исключить такие формы их деятельности, как отделения и филиалы", - сказал Гаврилов.

Парламентарий напомнил, что аналогичные ограничения уже предусмотрены в отношении иностранных религиозных организаций. "Указанное предложение обосновано тем, что отделение иностранной некоммерческой неправительственной организации является самостоятельным юридическим лицом и вправе выполнять все функции иностранной НКО, - пояснил он. - Филиал, формально не являясь юридическим лицом, также вправе выполнять все функции иностранной некоммерческой неправительственной организации или их часть в зависимости от соответствующего решения иностранной НКО".

При этом, согласно инициативе, запрет не будет распространяться на представительства зарубежных НКО. "В отличие от отделений и филиалов, представительство иностранной некоммерческой неправительственной организации не вправе выполнять функции последней и осуществлять соответствующую деятельность, за исключением представления интересов иностранной НКО", - указал депутат. По его мнению, реализация предложенных мер увеличит эффективность государственного надзора за деятельностью иностранных НКО "в силу существенно ограниченного функционала представительств".

Гаврилов отметил, что его комитет совместно с думским комитетом по безопасности и противодействию коррупции и аппаратом Совета безопасности РФ продолжает работу "по совершенствованию законодательной базы в сфере противодействия антироссийской деятельности" зарубежных НКО.