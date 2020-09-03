Матвиенко: Россия продолжает успешно искоренять терроризм в разных странах мира

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Россия, признанный мировой лидер антитеррористической борьбы, продолжает успешно бороться с терроризмом в разных странах мира, но для окончательной победы над ним необходимо плодотворное международное сотрудничество. Об этом заявила в четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом.

"Сегодня, на правах признанного мирового лидера антитеррористической борьбы, наша страна продолжает успешно искоренять это зло во многих регионах планеты. Ярким свидетельством этому стала помощь России на Ближнем Востоке. Для того, чтобы не допустить новых трагедий и добиться окончательной победы, необходимо плодотворное международное сотрудничество, решительные и своевременные шаги, доверительные отношения между всеми силами, противостоящими терроризму и бесчеловечности. Только сообща мы сможем дать достойный отпор нависшей угрозе", - говорится в заявлении Матвиенко.

Она отметила, что Россия смогла подавить деструктивную активность на своей территории благодаря непреклонной государственной политической воле, слаженной работе силовых структур и консолидации граждан.

По словам спикера Совфеда, терроризм - далеко не новое понятие, но именно в XXI веке "он приобрел катастрофические масштабы". "Террористам чужды непреходящие морально-нравственные ценности, их цель - устрашение и общественный резонанс. Не делая разграничений по национальности, возрасту или конфессиональной принадлежности, они лишают жизни тысячи людей, следуя своей варварской идеологии. Поэтому вполне закономерно желание всех россиян оградить себя и своих близких от этой чумы, препятствовать ее распространению как внутри государства, так и за его пределами", - отметила Матвиенко.

"3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, мы отдаем дань памяти нашим соотечественникам, павшим жертвами террористических актов, воинам вооруженных сил и сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при выполнении служебного долга", - добавила она.