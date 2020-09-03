Мишустина в Минске будут сопровождать Новак, Мантуров и другие члены кабмина

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Целый ряд вице-премьеров и федеральных министров вошли в российскую делегацию во главе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, которая в четверг посетит Минск.

В самолете с делегацией, которая будет сопровождать премьера, находятся, в частности, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр культуры Ольга Любимова и глава Минспорта Олег Матыцин, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Поездка главы российского правительства в Минск предваряет переговоры на высшем уровне, которые должны состояться в рамках запланированного в течение ближайших двух недель визита в РФ белорусского президента Александра Лукашенко.