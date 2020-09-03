{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мишустина в Минске будут сопровождать Новак, Мантуров и другие члены кабмина

Поездка главы российского правительства предваряет переговоры на высшем уровне, которые должны состояться в рамках запланированного визита в РФ белорусского президента Александра Лукашенко

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Целый ряд вице-премьеров и федеральных министров вошли в российскую делегацию во главе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, которая в четверг посетит Минск.

В самолете с делегацией, которая будет сопровождать премьера, находятся, в частности, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр культуры Ольга Любимова и глава Минспорта Олег Матыцин, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Поездка главы российского правительства в Минск предваряет переговоры на высшем уровне, которые должны состояться в рамках запланированного в течение ближайших двух недель визита в РФ белорусского президента Александра Лукашенко.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияРоссия
Матвиенко: Россия продолжает успешно искоренять терроризм в разных странах мира
По словам спикера Совфеда, терроризм в XXI веке "приобрел катастрофические масштабы"
Читать полностью