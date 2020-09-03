Мишустин прибыл в Минск

Российского премьера в белорусской столице сопровождает внушительная правительственная делегация - в нее вошли, в частности, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр культуры Ольга Любимова и глава Минспорта Олег Матыцин, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко. Поездка главы российского правительства в Минск предваряет переговоры на высшем уровне, которые должны состояться в рамках запланированного в течение ближайших двух недель визита в РФ белорусского президента Александра Лукашенко.

За последние недели Мишустин неоднократно говорил со своим белорусским коллегой Романом Головченко по телефону, в последний раз - 27 августа. Как сообщала пресс-служба кабмина, премьеры обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества и укрепления взаимодействия в формате Союзного государства. До этого Мишустин и Головченко общались по телефону 19 и 20 августа. Еще ранее, 10 августа, на следующий день после выборов в Белоруссии, премьер-министр РФ в разговоре с белорусским премьером попросил передать Лукашенко поздравления в связи с победой на президентских выборах и подчеркнул важность курса на дальнейшее развитие сотрудничества с Россией.

В Минск Мишустин в предыдущий раз прилетал 17 июля для участия в заседании Евразийского межправсовета. Он тогда встретился также с Лукашенко.

Одна из актуальных тем экономического характера во взаимоотношениях двух стран - вопрос о рефинансировании белорусского госдолга перед РФ. В конце августа Лукашенко заявил, что Белоруссия проведет с РФ переговоры о рефинансировании долга на $1 млрд. Во вторник глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что сейчас переговоры идут на уровне финансовых ведомств - отрабатываются условия и объем кредита.