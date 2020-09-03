Путин поздравил Си Цзиньпина с 75-летием окончания Второй мировой войны

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны и Дня победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам выразил готовность вместе с Китаем прилагать усилия, чтобы обеспечить глобальную стабильность. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"Вторая мировая война стала крупнейшей трагедией в истории человечества, унесшей десятки миллионов жизней. Советский Союз и Китай приняли главный удар фашизма и милитаризма, ценой наибольших человеческих потерь сокрушили захватчиков", - говорится в тексте телеграммы.

Как уточнили в Кремле, президент РФ выразил готовность "вместе с дружественным Китаем и впредь прилагать активные усилия в целях недопущения войн и конфликтов в мире, обеспечения глобальной стабильности и безопасности".

В поздравлении Путин отметил, что "в суровые военные годы были закалены узы дружбы и взаимопомощи между двумя странами и народами, которые и сегодня способствуют динамичному развитию российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия".

"Путин подчеркнул, что общий долг двух стран - сохранить правду о событиях тех лет: необходимо решительно противостоять любым попыткам фальсификации истории, героизации нацистов, милитаристов и их пособников; нельзя допустить забвения и, тем более, очернения подвигов освободителей, а также пересмотра итогов Второй мировой войны", - говорится в сообщении пресс-службы президента России.