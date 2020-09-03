Песков не считает, что отравление Навального может быть кому-то выгодным

"Я не могу вам ответить на вопрос, кому могло бы быть выгодно отравление этого человека. Не думаю вообще, что кому-то это могло бы быть выгодно, если просто трезво смотреть на происходящее", - сказал Песков. "Мы, безусловно, не хотели бы, чтобы наши партнеры в Германии, в других европейских странах спешили с какими-то оценками", - добавил Песков, отметив, что российская сторона предпочла бы находиться в диалоге с ними по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что без данных, полученных немецкой стороной, у российского следствия нет повода для возбуждения уголовного дела о возможном отравлении. "Мы не имеем информации от наших коллег в Берлине. Все анализы, которые были взяты, все образцы биологических проб и т. д. не позволили нашим специалистам - это и врачи, и токсикологи, и т. д. - выявить какие-либо отравляющие вещества", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле повод для возбуждения уголовного дела, после того как ФРГ озвучила свои выводы в связи с произошедшим с Навальным.

"Вчера мы услышали из Берлина, что однозначно установлено отравляющее вещество. Более того, заявлено, что это химическое, боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Если это так, то для наших доследственных проверочных действий, которые выполняют наши следователи, необходимо знать, что же выявили, что же установили наши германские коллеги", - добавил Песков. Он вновь выразил надежду, что ФРГ предоставит эту информацию.

Пресс-секретарь главы государства также напомнил, что МВД выполняет доследственную проверку и все необходимые следственные действия без какого-либо указания президента. Здесь, по его словам, не нужно особое распоряжение президента. "Мы, безусловно, заинтересованы в установлении причин произошедшего с берлинским пациентом. Наши следственные органы проводят необходимые проверочные действия. Этим действиям однозначно поможет информация германской стороны. До сих пор какой-либо информации мы не получили, надеемся, что это произойдет в ближайшее время", - сказал Песков.

Представитель Кремля пояснил, что на данный момент ситуация выглядит следующим образом: Генпрокуратура РФ запросила правовой помощи у Германии, но не получила ответа, российскому послу в ФРГ также не были представлены какие-либо доказательства причастности российской стороны к возможному отравлению Навального. "Генпрокуратура России направила запрос о правовой взаимопомощи в Берлин, который был получен германской стороной. Ответа пока не последовало", - сказал он. Песков добавил, что накануне "в ходе беседы в МИД нашему послу в Берлине также не была предоставлена конкретная информация о результатах исследований германских специалистов, которая позволила им прийти к выводу об отравлении".

Для заявления Путина нет повода

Помимо этого, Песков заявил, что не видит повода для того, чтобы глава государства Владимир Путин выступил с каким-либо специальным заявлением по ситуации с Навальным.