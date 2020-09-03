Песков не считает, что отравление Навального может быть кому-то выгодным

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в четверг журналистам, что не видит в России людей и сил, которым было бы выгодно возможное отравление Алексея Навального.
"Я не могу вам ответить на вопрос, кому могло бы быть выгодно отравление этого человека. Не думаю вообще, что кому-то это могло бы быть выгодно, если просто трезво смотреть на происходящее", - сказал Песков. "Мы, безусловно, не хотели бы, чтобы наши партнеры в Германии, в других европейских странах спешили с какими-то оценками", - добавил Песков, отметив, что российская сторона предпочла бы находиться в диалоге с ними по этому вопросу.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что без данных, полученных немецкой стороной, у российского следствия нет повода для возбуждения уголовного дела о возможном отравлении. "Мы не имеем информации от наших коллег в Берлине. Все анализы, которые были взяты, все образцы биологических проб и т. д. не позволили нашим специалистам - это и врачи, и токсикологи, и т. д. - выявить какие-либо отравляющие вещества", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле повод для возбуждения уголовного дела, после того как ФРГ озвучила свои выводы в связи с произошедшим с Навальным.
"Вчера мы услышали из Берлина, что однозначно установлено отравляющее вещество. Более того, заявлено, что это химическое, боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Если это так, то для наших доследственных проверочных действий, которые выполняют наши следователи, необходимо знать, что же выявили, что же установили наши германские коллеги", - добавил Песков. Он вновь выразил надежду, что ФРГ предоставит эту информацию.
Пресс-секретарь главы государства также напомнил, что МВД выполняет доследственную проверку и все необходимые следственные действия без какого-либо указания президента. Здесь, по его словам, не нужно особое распоряжение президента. "Мы, безусловно, заинтересованы в установлении причин произошедшего с берлинским пациентом. Наши следственные органы проводят необходимые проверочные действия. Этим действиям однозначно поможет информация германской стороны. До сих пор какой-либо информации мы не получили, надеемся, что это произойдет в ближайшее время", - сказал Песков.
Представитель Кремля пояснил, что на данный момент ситуация выглядит следующим образом: Генпрокуратура РФ запросила правовой помощи у Германии, но не получила ответа, российскому послу в ФРГ также не были представлены какие-либо доказательства причастности российской стороны к возможному отравлению Навального. "Генпрокуратура России направила запрос о правовой взаимопомощи в Берлин, который был получен германской стороной. Ответа пока не последовало", - сказал он. Песков добавил, что накануне "в ходе беседы в МИД нашему послу в Берлине также не была предоставлена конкретная информация о результатах исследований германских специалистов, которая позволила им прийти к выводу об отравлении".
Для заявления Путина нет повода
Помимо этого, Песков заявил, что не видит повода для того, чтобы глава государства Владимир Путин выступил с каким-либо специальным заявлением по ситуации с Навальным.
Комментируя слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Навальный якобы "стал жертвой нападения с использованием химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы "Новичок", Песков заметил, что "если федеральный канцлер делает такие заявления, значит, имеет какие-то существенные результаты исследования специалистов".
"Не зная, что это за результаты, мы не можем давать оценку", - заключил представитель Кремля, вновь упомянув о заинтересованности РФ в установлении причин состояния, в котором находится Навальный.
По словам Пескова, Россия разъясняет ситуацию вокруг произошедшего с Навальным с самого начала. "И в Кремле, и на уровне наших медиков, и на уровне наших специалистов с самого первого дня все разъясняют эту ситуацию. И нужно быть глухим, чтобы этого не слышать", - сказал он.
О "санкционном языке"
Представитель Кремля напомнил, что до отправки Навального в Берлин взятые у него многочисленные анализы и проведенные исследования не выявили каких-либо отравляющих веществ. На этом фоне Песков заявил, что Кремль не видит повода для обвинений РФ в случившемся с Навальным. "Я бы здесь аккуратно говорил насчет обвинений российского государства. Все-таки обвинений нет, и нет никакого повода для обвинений российского государства", - сказал он. "Никакие обвинения мы не склонны воспринимать в этой связи", - заключил представитель Кремля.
"Мы не понимаем, что может быть причиной каких-либо санкций", - сказал Песков журналистам. Он подчеркнул, что Москва в целом не приемлет "санкционный язык". "Но в данном случае мы не понимаем причины для обсуждения темы о каких-либо санкциях", - добавил представитель Кремля.
Песков также назвал эмоциональными призывы остановить реализацию проекта "Северный поток - 2" на фоне ситуации с Навальным. "Это скорее эмоциональные заявления, которые не основываются на конкретных фактах, на фактологии. Это ["Северный поток - 2"] международный коммерческий проект, который в интересах и России, и Германии, и всего европейского континента", - сказал он журналистам, комментируя соответствующие заявления из ФРГ.
В среду правительство Германии выступило с заявлением, что в анализах Навального найдены следы воздействия отравляющего вещества из группы "Новичок". Оппозиционная партия "Союз-90"/"зеленые" уже потребовала в связи с этим остановить реализацию "Северного потока - 2". При этом за несколько часов до обнародования новых деталей по ситуации с Навальным представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что увязывать реализацию проекта с произошедшим с россиянином нецелесообразно, и напомнила слова канцлера Германии Ангелы Меркель, что "Северный поток - 2" является чисто экономическим проектом и должен быть достроен".