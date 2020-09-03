Песков: для встречи помощников лидеров "нормандской четверки" нужно согласовать график

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Проведение встречи помощников лидеров стран "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) обсуждается, но для этого нужно согласовать их графики. Об этом журналистам заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока не могу сказать, согласовали ли все помощники свои графики. Я знаю, что действительно обсуждается возможность проведения такой встречи, но для этого необходимо согласовать графики всех помощников", - сказал представитель Кремля.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что встреча политсоветников "нормандской четверки" состоится до 10 сентября.

Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря прошлого года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.