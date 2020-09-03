Песков заявил об отсутствии понимания по возможной встрече глав стран-членов СБ ООН

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Возможная встреча в формате видеоконференции глав государств-членов Совета Безопасности ООН будет прорабатываться на рабочем уровне. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Насколько я понимаю, пока нет четкого понимания, состоится ли это, какова позиция других стран. Я думаю, на рабочем уровне это будет прорабатываться", - сказал представитель Кремля.

Во вторник постпред Нигера при ООН Абду Абарри сообщил, что 24 сентября запланирована встреча Совбеза высокого уровня по теме поддержания международного мира и безопасности, которая будет посвящена глобальной политике после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Как и большая часть мероприятий недели высокого уровня Генассамблеи, встреча пройдет в виртуальном формате.