В России считают успешным заседание группы Конституционного комитета Сирии

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Россия считает, что прошедшее в Женеве заседание редакционной группы Конституционного комитета Сирии было успешным и результативным. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая переговоры со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

"Уважаемый господин Педерсен, коллеги, мы рады вас вновь видеть в Российской Федерации, тем более что ваш визит проходит буквально через несколько дней после в целом успешного завершения третьего заседания редакционной комиссии Конституционного комитета [Сирии] в Женеве. Не все было решено, не обо всем удалось договориться в том, что касается дальнейшей работы. Но в целом, как вы и сказали на пресс-конференции по итогам очередного раунда в Женеве, мы считаем заседание весьма полезным и результативным", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что Россия, в том числе как государство-гарант астанинского формата, продолжит поддерживать усилия, направленные на достижение внутрисирийской договоренности по вопросам конституционной реформы. "Помимо политического процесса, конечно, мы уделяем пристальное внимание тому, что происходит на земле, где мы с нашими партнерами по астанинскому формату помогаем сирийскому правительству, всем сирийцам решать проблемы искоренения международного терроризма на их территории, обеспечения территориальной целостности и суверенитета Сирийской Арабской Республики", - добавил министр.

Глава МИД РФ также акцентировал внимание на важности комплексного рассмотрения гуманитарной ситуации в Сирии, которая подвержена в том числе сложностям в связи с коронавирусом, и напомнил о поддержанном РФ призыве генсека ООН отказаться от односторонних санкций во время пандемии. Лавров выразил сожаление, что западные партнеры "пропустили этот призыв мимо ушей".

Кроме того, по его словам, актуальность сохраняет тема положения беженцев и перемещенных лиц из Сирии. "Считаем необходимым активизировать усилия по содействию сирийцам, желающим вернуться на родину, тем более что это позволит облегчить непосильное бремя, которое несут страны, принимающие беженцев, прежде всего Ливан, Иордания, а также Турция", - резюмировал Лавров.