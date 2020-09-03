Песков: обыски в агентстве по инвестициям в ДФО не должны сказаться на развитии региона

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Следственные действия в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта не должны сказаться на реализации программ развития региона. Такое мнение высказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию СМИ об обысках в этом агентстве, подведомственном Минвостокразвития.

Песков подчеркнул, что о причинах обысков нужно спрашивать в правоохранительных органах.

"Безусловно, следственные действия не могут и не должны мешать всем программам развития Дальнего Востока", - сказал представитель Кремля. Он напомнил, что недавно регион посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, после чего "были сформулированы новые задачи по ускорению этого развития".