Песков: контактов между Путиным и Меркель в ближайшее время не запланировано

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Контакты между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель после ее заявлений о ситуации с Алексеем Навальным в ближайшее время не запланированы, и пока их не было. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока контактов между президентом и канцлером не было. И пока в ближайшее время каких-то согласованных контактов также нет", - сказал он. При этом представитель Кремля указал, что Путин и Меркель "достаточно часто общаются по телефону, поэтому если одна из сторон посчитает необходимым, то такие контакты смогут состояться".