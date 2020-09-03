{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Госпитализация Алексея Навального

Песков: контактов между Путиным и Меркель в ближайшее время не запланировано

При этом представитель Кремля указал, что Путин и Меркель достаточно часто общаются по телефону

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Контакты между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель после ее заявлений о ситуации с Алексеем Навальным в ближайшее время не запланированы, и пока их не было. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На эту тему
В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

"Пока контактов между президентом и канцлером не было. И пока в ближайшее время каких-то согласованных контактов также нет", - сказал он. При этом представитель Кремля указал, что Путин и Меркель "достаточно часто общаются по телефону, поэтому если одна из сторон посчитает необходимым, то такие контакты смогут состояться".

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичГерманияПесков, Дмитрий СергеевичГоспитализация Алексея Навального
Кризис в Сирии
В России считают успешным заседание группы Конституционного комитета Сирии
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия продолжит поддерживать усилия, направленные на достижение внутрисирийской договоренности по вопросам конституционной реформы
Читать полностью