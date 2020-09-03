Мишустин заявил о полной поддержке Россией суверенитета Белоруссии

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Россия полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Белоруссии, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом республики Александром Лукашенко в Минске.

"В гостеприимном Минске мы особо хотели бы подчеркнуть, что Россия полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Белоруссии. Для нас Белоруссия - родная страна, и дело не только в исторических, языковых, духовных связях, но и фактически в наших сотнях тысяч или миллионах граждан, которые фактически являются одним народом, и вы об этом не раз говорили", - заявил Мишустин на встрече с президентом Белоруссии.

Мишустин сообщил о прогрессе по вопросу о будущем Союзного государства РФ и Белоруссии, которое будет основано на независимой позиции двух стран. Премьер-министр РФ на переговорах в Минске рассчитывает обсудить всю двустороннюю повестку, договориться о заседании Совета министров Союзного государства.

Российский премьер также передал Лукашенко привет и наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина.