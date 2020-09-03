Путин обсудит с врио главы Чувашии перспективы развития республики

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг, 3 сентября, в режиме видеоконференции обсудит с временно исполняющим обязанности главы Чувашии Олегом Николаевым перспективы развития региона. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент работает в Ново-Огарево. Сегодня различные встречи и совещания внутренние. Из публичного - по видеоконференции он сегодня пообщается с временно исполняющим обязанности главы Чувашской республики Олегом Николаевым", - сказал он.

Песков уточнил, что это традиционное общение с руководителями регионов. "Все актуальные вопросы на повестке дня и общая картина социально-экономического развития Чувашской Республики будет сегодня обсуждаться", - сказал он.