Российский посол на Кипре считает, что Вашингтон стремится поссорить Москву и Никосию

НИКОСИЯ, 3 сентября. /ТАСС/. США, добиваясь запрета на доступ российских военных судов в морские порты Кипра, стремятся поссорить Москву и Никосию. Об этом заявил в четверг посол РФ в Никосии Станислав Осадчий, комментируя соответствующее заявление посла США на Кипре Джудит Гарбер, сделанное в среду на пресс-конференции, посвященной решению Вашингтона о частичном снятии эмбарго на поставку американских вооружений на Кипр.

"Те, кто говорит, что укрепление взаимодействия с США не направлено против кого-либо, явно недооценивают истинные намерения Вашингтона в регионе. К сожалению, американцы, часто применяющие в своей политике принцип "разделяй и властвуй", привыкли дружить только ради собственной выгоды и против кого-то, а не ради дружбы как таковой. Доказательством этого является их желание поссорить Москву и Никосию, продавливая свое требование закрыть доступ для российских военных судов в кипрские порты", - говорится в заявлении Осадчего, размещенного на странице посольства РФ в Facebook.

Посол выразил удивление утверждением Гарбер о том, что РФ якобы играет дестабилизирующую роль в регионе, особенно в Сирии. "Полагаем, что, прежде чем кого-то критиковать, надо посмотреть на себя. Хотели бы напомнить, что Россия, в отличие от незаконного присутствия США, находится в Сирии по приглашению руководства официального Дамаска, именно с ее помощью был уничтожен костяк международного терроризма в этой стране и предотвращено создание там террористического оплота, угрожающего всему региону Средиземноморья", - заметил дипломат.

Осадчий добавил, что, говоря о дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье, достаточно вспомнить о деятельности США в таких странах, как Ирак, Сирия, Египет и Ливия, а также о том, чем это все закончилось. "Кровь, хаос, беспорядки и беспрецедентный миграционный кризис", - так описал посол обстановку в перечисленных странах.