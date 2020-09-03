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РФ и Сирия обвинили компанию США в сотрудничестве с террористами по добыче нефти в Сирии

Как уточняется в заявлении стран, незаконное присутствие США и их союзников в Сирии приводит к расхищению природных ресурсов и разжиганию очагов напряженности в регионе

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Американская компания Delta Crescent Energy заключила соглашение о сотрудничестве с террористами по добыче нефти в Сирии. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.

Как уточняется в документе, незаконное присутствие США и их союзников по международной коалиции в Сирии приводит к расхищению природных ресурсов САР и разжиганию очагов напряженности в регионе.

"Ярким тому примером является заключение соглашения о сотрудничестве в области добычи и реализации нефти американской нефтяной компании Delta Crescent Energy с вооруженными террористическими сепаратистскими силами, действующими на северо-востоке Сирии", - подчеркивается в заявлении.

Отмечается, что данная сделка "игнорирует международное право, нарушает суверенитет и территориальную целостность Сирии, служит прикрытием для финансирования подконтрольных США террористических анклавов и является продолжением преступной политики Вашингтона, направленной на срыв усилий Дамаска по постконфликтному восстановлению законной власти и единства страны". Подобные действия, добавили представители штабов, нелегитимны и незаконны.

Совместное заявление межведомственных координационных штабов подписали руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии - начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев и руководитель межведомственного координационного штаба Сирии по возвращению беженцев на территорию страны - министр местного самоуправления Хусейн Махлюф.

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