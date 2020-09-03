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Госпитализация Алексея Навального

Кремль пока не располагает детальной информацией о фальсификации отравления Навального

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В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Кремль пока не располагает деталями насчет заявления белорусской стороны о том, что отравление Алексея Навального могло быть сфальсифицировано.

"Пока не располагаем деталями", - сказал ТАСС в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о перехваченном разговоре между Варшавой и Берлином, из которого, по словам белорусского лидера, следует, что отравление Навального является фальсификацией. 

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичГоспитализация Алексея Навального
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