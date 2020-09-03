Крашенинников: принятие закона о правительстве не потребует отставки нынешнего состава

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Принятие нового закона о правительстве РФ не потребует отставки нынешнего кабинета министров. Об этом в четверг журналистам заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Депутат добавил, что, если сейчас один из министров уйдет в отставку, назначение нового будет проходить через парламент уже согласно новым конституционным нормам. "Если кто-то из членов правительства уходит в отставку и нужно будет назначать нового министра, то будет новая процедура, потому что эти нормы конституции вступили в силу с 4 июля", - пояснил он.

Крашенинников отметил, что в рамках принятия нового закона о правительстве, внесение и рассмотрение которого ожидается в осеннюю сессию, процедура будет прописана более точно. "Но даже если ее не будет, [назначение] будет проходить либо через Думу, либо через Совфед", - сказал он.

Ранее Крашенинников сообщил ТАСС, что в новом законе будет указано, как формируется кабинет министров, как принимаются решения о внесении правительственных законопроектов, как проходят заседания кабмина. Кроме того, в новый закон будет включено положение о том, что правительство входит в систему публичной власти.

Согласно новым нормам Конституции РФ, вступившим в силу с июля этого года, Госдума будет утверждать председателя правительства, его заместителей и остальных членов кабинета министров, за исключением тех, кто непосредственно подчиняется президенту (главы Минобороны, МВД, МИД, Минюста и др.). Их будет назначать глава государства после консультаций с Советом Федерации.