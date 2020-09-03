Нарышкин: украинские экстремисты не смогут дестабилизировать ситуацию в Белоруссии

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Украинские экстремисты и националисты в Белоруссии стремятся дестабилизировать ситуацию, но у них это не получится. Об этом в четверг заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Странным и удивительным было бы, если бы украинские экстремисты, националисты призывали к миру и согласию в Белоруссии, - сказал Нарышкин. - Им мало того, какое горе они принесли народу Украины, жителям Донецкой и Луганской республик. Они хотят этот пожар распространить и на Белоруссию. Не получится".

Ряд стран Восточной Европы использует историю для попыток обелить нацизм в угоду национальным элитам, также заявил Нарышкин.

"Несложно увидеть, что в ряде стран Восточной Европы - Латвии, Литве, Польше - наука перестает быть собственно наукой, ее поставили прислуживать узкому кругу национальных элит этих стран. Отсюда попытки обелить преступления нацизма, и, в том числе, нацистских пособников", - сказал он.

По словам Нарышкина, данная ситуация несет угрозу сохранению национальной идентичности. "Это очень опасный путь, потому что историческая память вместе с языком являются фундаментом национального самосознания. И когда путем фальсификаций этот фундамент подтачивается, есть риск для сохранения национальной идентичности", - подчеркнул председатель Российского исторического общества.

В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем заявил, что около 200 натренированных на территории Украины экстремистов в настоящее время находятся в Белоруссии, среди которых члены запрещенных в РФ организаций и группировок "Тризуб им. Степана Бандеры", "С14", "Национальный корпус" и "Правый сектор".

Глава МИД РФ отметил, что указанные структуры "активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и в других городах Белоруссии, финансируют соответствующие мероприятия". Кроме того, заявлял Лавров, по данным российской стороны, на Украине есть лагеря подготовки экстремистов, они находятся в Волынской и Днепропетровской областях.