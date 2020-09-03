Нарышкин: в странах Восточной Европы историю используют как попытку обелить нацизм

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Ряд стран Восточной Европы использует историю для попыток обелить нацизм в угоду национальным элитам. Об этом в четверг заявил ТАСС председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Не сложно увидеть, что в ряде стран Восточной Европы - Латвии, Литве, Польше - наука перестает быть собственно наукой, ее поставили прислуживать узкому кругу национальных элит этих стран. Отсюда попытки обелить преступления нацизма и, в том числе, нацистских пособников", - сказал он.

По словам Нарышкина, данная ситуация несет угрозу сохранению национальной идентичности.

"Это очень опасный путь, потому что историческая память вместе с языком являются фундаментом национального самосознания. И когда путем фальсификаций этот фундамент подтачивается, есть риск для сохранения национальной идентичности", - подчеркнул председатель Российского исторического общества.