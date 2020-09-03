Слуцкий заявил, что ситуация с Навальным напоминает срежиссированную кампанию

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Обвинения в адрес властей РФ в связи с "отравлением" Алексея Навального без предоставления доказательств напоминают так называемое дело Скрипалей, ситуация все больше выглядит как срежиссированная кампания, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Развитие ситуации вокруг Навального в свете вчерашнего заявления германских властей все больше напоминает срежиссированную кампанию. Посол России в ФРГ до сих пор не получил никаких внятных и документальных подтверждений версии немецких врачей об отравлении Навального, тем не менее на различных уровнях, в том числе в парламентской плоскости, мы слышим громкие требования объяснений от России и призывы свернуть сотрудничество в рамках "Северного потока - 2", - написал он в своем Telegram-канале в четверг.

Председатель комитета Бундестага (парламент ФРГ) по внешней политике Норберт Рёттген ранее в тот же день призвал ЕС к жесткой совместной реакции на произошедшее с Навальным и поставил под сомнение завершение проекта "Северный поток - 2".

"Перед мировым сообществом снова пытаются разыграть спектакль с целью очередной дискредитации РФ и продвижения чьих-то экономических интересов. Вопрос: правда ли это нужно Берлину? Или все-таки кому-то срочно необходимо было сместить фокус с американо-германского противостояния вокруг "Северного потока - 2" и перспектив обмена "санкционными любезностями"? Ответы здесь нужно искать точно не в России", - прокомментировал Слуцкий.

Глава думского комитета отметил, что, как и в случае с "делом Скрипалей", российской стороне пока не были представлены никакие доказательства, при этом, как и тогда, происходящее напоминает спланированную цепную реакцию. "Ссылки на то, что в такой стране, как Германия, просто не пройдут варианты с голословными обвинениями, простите, не совсем состоятельны. Как мы помним, ни одной европейской столице, которая в знак солидарности с Лондоном высылала российских дипломатов в 2018 году (в том числе Берлину), реальных свидетельств причастности России к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии (а не просто хайли лайкли) так и не предъявили", - добавил депутат.

Москва готова на всех уровнях к сотрудничеству с Берлином и по-прежнему ждет конкретных документальных выводов немецких медиков о состоянии Навального, заключил Слуцкий, пожелав блогеру скорейшего выздоровления.