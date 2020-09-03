Матвиенко заявила, что Россия и Белоруссия не намерены терять экономическую кооперацию

СЕЛО САМБЕК /Ростовская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия не намерены терять экономическую кооперацию, так как она действует в интересах народов обеих стран. Об этом заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"У нас сотрудничество экономическое между Россией и Белоруссией очень активное, очень высокий уровень экономического, торгового сотрудничества. Для белорусских производителей Россия - это основной рынок. У нас большая кооперация, мы не собираемся что-то терять. Потому что это в интересах как Белоруссии, так и России, в интересах как российского, так и белорусского народов", - сказала она.

Матвиенко напомнила, что в четверг с визитом в Белоруссии находится премьер-министр России Михаил Мишустин. "Уверена, что будут обсуждаться вопросы в целом торгово-экономического сотрудничества и, конечно, дальнейшего продвижения Союзного государства России и Белоруссии", - подчеркнула она.

О форуме регионов

Россия и Белоруссия рассчитывают на проведение форума регионов двух стран в 2020 году в очном формате при благоприятной эпидемиологической ситуации, сообщила Матвиенко, подчеркнув, что причин для отмены мероприятия нет.

"У меня недавно был разговор с моей коллегой, председателем Совета [Республики Национального собрания] Беларуси Натальей Ивановной Кочановой, мы как раз обсуждали ход подготовки к проведению форума межрегионального сотрудничества между Россией и Белоруссией. И сегодня у нас активнейшим образом эта подготовка продолжается. Мы следим за эпидемиологической ситуацией. Если эпидемиологическая ситуация позволит это провести в очном формате, на что мы нацелены, безусловно, нет никаких причин для отмены этого форума", - сказала она.

По ее словам, запланировано участие в форуме руководителей регионов Белоруссии и России. "[На форуме] запланировано подписание целого ряда экономических соглашений. Каждый форум, как правило, у нас завершается подписанием [соглашений] на сотни миллиардов рублей между приграничными регионами, бизнес-компаниями", - подчеркнула Матвиенко.

Ранее посол России в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что организаторы мероприятия ожидают участия в нем президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко. Центральной темой предстоящего мероприятия станет историческое наследие Победы и ее влияние на современное развитие государств.