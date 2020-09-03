Володин призвал Бундестаг "спросить с Меркель" за втягивание ФРГ в кампанию против РФ

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал коллег из германского Бундестага (парламента) обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель действия, втягивающие Германию в антироссийскую кампанию вокруг произошедшего с Алексеем Навальным.

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"Понятно, что Германия - заложница НАТО и вынуждена играть навязанную ей роль. Однако задача здравых политических сил - разобраться в этой ситуации и не допустить втягивания Германии в антироссийскую кампанию. Бундестаг должен спросить с Меркель за эти действия, которые препятствуют дальнейшему развитию дружеских отношений между народами наших стран", - приводит слова Володина в четверг пресс-служба Госдумы.

Спикер отметил, что нижняя палата готова обсудить инцидент с германскими коллегами в межпарламентском формате. "Чтобы отношения между нашими странами развивались, они должны строиться на принципах взаимного уважения, открытости и отсутствия двойных стандартов. Учитывая, что между парламентами России и Германии сложились рабочие отношения, было бы правильно подключить возможности диалога наших стран в парламентском измерении. Считаем правильным, чтобы парламентские фракции Бундестага ФРГ изучили ситуацию. Со своей стороны мы готовы к диалогу", - добавил Володин.

Спланированная акция

Володин отметил, что происходящее все больше доказывает, что это спланированная акция против РФ. "Происходящее вокруг ситуации с Навальным все больше доказывает, что это спланированная акция против России, чтобы в результате ввести новые санкции и попытаться сдержать развитие нашей страны", - сказал спикер.

Володин отметил, что "Евросоюзу, государствам НАТО очевидно не нравится, что экономика России с каждым годом укрепляется, растет ее влияние на мировые процессы", что Россия имеет свою позицию и готова ее отстаивать. "Они не хотят, чтобы наша страна была сильной", - констатировал спикер.

Председатель Госдумы напомнил об обвинениях в адрес РФ в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании в 2018 году. "Это была очевидная провокация для продления санкций против нашей страны, введенных после воссоединения Крыма с Россией", - подчеркнул Володин, заметив, что британские власти тогда не допустили российских специалистов к расследованию, оставив все запросы РФ без ответа.

"Ситуация вокруг Навального происходит на пике напряжения вокруг Белоруссии, с которой у России союзный договор. Белоруссия - член ОДКБ. Ряд европейских стран попытался вмешаться в ее внутренние дела, им важно было, чтобы Россия не защищала Республику Беларусь от иностранного вмешательства. Параллель происходящего с ситуацией 2018 года очевидна", - продолжил спикер.

Были приняты все меры

Володин также обратил внимание на то, что сразу же после ухудшения самочувствия Навального "российские власти делали все, чтобы спасти жизнь человека, невзирая на его взгляды, политические пристрастия". "Пилоты самолета совершили экстренную посадку, врачи оказали необходимую помощь. Когда семья Навального обратилась к президенту [РФ Владимиру Путину] за помощью, чтобы перевезти его в Германию, все было оформлено в кратчайшие сроки", - напомнил спикер.

Однако затем, констатировал он, "все начало развиваться по сценарию циничной политики". "В Германии Навального тут же назвали гостем канцлера и начали делать заявления. Договорились до того, что его якобы отравили нервно-паралитическим отравляющим веществом", - указал Володин. По его словам, возникает очевидный вопрос: зачем России желать смерти Навального, если было сделано все, чтобы спасти его жизнь?

Володин добавил, что с момента пересечения Навальным границы РФ, у российских властей нет никакой информации о его состоянии, это тоже вызывает вопрос. "Если сейчас с ним что-то произойдет, его состояние ухудшится, мы не сможем исключить, что это организованная на территории Германии провокация", - резюмировал Володин.

Володин также заявил, что российские власти должны получить доступ ко всем материалам, касающимся произошедшего. "Под угрозу поставлена жизнь гражданина России. Необходимо сделать все, чтобы российская сторона получила доступ ко всем материалам, касающимся дела Навального. Чтобы российские специалисты могли оценить его состояние", - сказал он.

Все, что сейчас тиражируется вместо этого, - агрессивные политические заявления, констатировал Володин.