Захарова рассказала о ближайших рабочих встречах Лаврова

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит 8 сентября с рабочим визитом Республику Кипр. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"8 сентября в соответствии с имеющимся приглашением министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров посетит Республику Кипр с рабочим визитом", - сказала дипломат.

Захарова отметила, что поездка приурочена к 60-летию установления двусторонних дипломатических отношений (18 августа 1960 года).

"В ходе переговоров с кипрским руководством предполагается сосредоточиться на путях преодоления последствий пандемии для наиболее пострадавших областей двустороннего сотрудничества. Также запланирован обмен мнениями по международной, региональной проблематике, включая ситуацию в Восточном Средиземноморье и кипрское урегулирование", - отметила официальный представитель МИД.

Дипломат также отметила, что намечено подписание плана консультаций между Министерством иностранных дел РФ и Министерством иностранных дел Республики Кипр на 2021-2022 годы.

Конференция глав МИД Восточноазиатского саммита

Министр 9 сентября также примет участие в видеоконференции глав МИД Восточноазиатского саммита. "9 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в десятом совещании руководителей внешнеполитических ведомств стран - участниц Восточноазиатского саммита в формате видеоконференции", - рассказала представитель МИД.

По словам Захаровой, на повестке дня совещания стоит проработка вопросов подготовки пятнадцатой встречи глав государств и правительств в Ханое в ноябре текущего года. "Предполагается обсудить пути дальнейшего продвижения практического сотрудничества по широкому спектру направлений, в том числе в рамках реализации Манильского плана действий ВАС на 2018-2022 года", - указала она.

Как отметила Захарова, особое внимание будет уделено задачам консолидации общерегиональных усилий в борьбе с пандемией коронавируса. "Российская сторона выступает с инициативами по укреплению взаимодействия в сфере здравоохранения, включая создание в рамках ВАС механизма сотрудничества по противодействию инфекционным заболеванием", - продолжила она.

Дипломат добавила, что предусматривается обмен мнениями по международной и региональной проблематике и совершенствованию архитектуры безопасности в Азиатско-тихоокеанском регионе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия на Восточноазиатском саммите выдвинет инициативу по объединению усилий стран-участниц в борьбе с коронавирусом. Он отметил, что мероприятие по-прежнему планируется провести в Ханое в ноябре.

Захарова также сообщила, что Лавров 9 сентября на полях СМИД ШОС проведет отдельные встречи с главами МИД Индии, Казахстана, Киргизии и Пакистана.