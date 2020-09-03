Заседание СМИД ШОС пройдет в Москве 9-10 сентября

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Заседание Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС) пройдет 9-10 сентября в Москве. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"9-10 сентября в Москве состоится заседание Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества", - указала она.

Как отметила Захарова, в центре внимания встречи под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова будет подготовка к заседанию Совета глав государств - членов ШОС.

"На рассмотрение в рамках саммита планируется представить проекты итоговой политической декларации, заявления глав государств в связи 75-летием Победы во Второй мировой войне и по ряду актуальных внешнеполитических вопросов, а также решений, нацеленных на дальнейшее развитие деятельности этой организации по преодолению глобальных политических и социально-экономических последствий пандемии", - сказала она.

Встречи главы МИД России

Дипломат сообщила, что на полях заседания Лавров проведет ряд двусторонних переговоров.

"9 сентября состоятся переговоры Лаврова с министром иностранных дел Республики Казахстан [Мухтаром Тлеуберди], - информировала она. Министры, в частности, обсудят сотрудничество в стратегически значимых областях, таких как космос, энергетика, экономическая интеграция, военно-технические связи. Кроме того, стороны затронут вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции.

"Также 9 сентября в Москве запланирована встреча министра иностранных дел России с министром иностранных дел Киргизии [Чингизом Айдарбековым], - рассказала Захарова. - Главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, обсудят ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, а также график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях".

Как указала официальный представитель МИД РФ, в этот же день состоится встреча Лаврова с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром. По ее словам, в повестке дня встречи - обстановка в Афганистане, ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), совместная работа в ООН с учетом получения Индией со следующего года статуса непостоянного члена Совбеза.

10 сентября на полях СМИД ШОС Сергей Лавров проведет встречу с пакистанским коллегой Мехмудом Куреши. "В ходе беседы будут затронуты ключевые вопросы международной и региональной повестки дня с акцентом на афганскую проблематику, которая обретает дополнительное звучание в контексте ожидаемого запуска прямого межафганского диалога при содействии международных игроков, - продолжила Захарова. - Стороны также обсудят основные направления многопланового двустороннего партнерства, в том числе в контртеррористической и торгово-экономической сферах. В частности, мы рассчитываем на детальное обсуждение все еще нерешенных вопросов по проекту строительства газопровода Север - Юг из Карачи в Лахор в целях скорейшего перехода к его практической реализации".