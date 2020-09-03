{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии
Обновлено 

Захарова заявила, что Польша продолжает неприкрытое вмешательство в дела Белоруссии

Варшава оказывает давление на Минск, добавила представитель МИД РФ

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Варшава продолжает неприкрыто вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, в том числе оказывая финансовую поддержку оппозиции. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На эту тему
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

"Польские власти продолжают осуществлять неприкрытое вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь <...> Варшава оказывает давление на Минск, фактически просто диктуя линию поведения, и открыто поддерживает, в том числе и финансами, включая работу через подконтрольные НПО, белорусские оппозиционные силы", - сказала она.

Дипломат отметила, что Польша также разворачивает ориентированное на белорусов информационно-пропагандистское вещание, чтобы воздействовать на общественное мнение в стране, и "привечает у себя лидеров сил уличного протеста". "Руководство Польши, в общем-то, в авангарде недружественной политики Евросоюза по отношению к Белоруссии инициирует ужесточение санкций ЕС в отношении Минска" - добавила Захарова.

"Призываем Варшаву вернуться к общепринятым нормам международного права, отказаться от политики подрыва суверенитета соседнего государства, использования недопустимых в международных отношениях средств, к числу которых, напомню, относится поддержка антиправительственных выступлений и создание на своей территории финансовой и организационной базы для сил, действующих вне правового поля", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.

Теги
БелоруссияРоссияПольшаЗахарова, Мария ВладимировнаКризис в Белоруссии
Постпред РФ призвал ОБСЕ контролировать соблюдение прав неукраиноязычных жителей Украины
Александр Лукашевич отметил, что специализированный закон о защите языковых прав национальных меньшинств в стране до сих пор не разработали
Читать полностью