Захарова заявила, что Польша продолжает неприкрытое вмешательство в дела Белоруссии

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Варшава продолжает неприкрыто вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, в том числе оказывая финансовую поддержку оппозиции. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Польские власти продолжают осуществлять неприкрытое вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь <...> Варшава оказывает давление на Минск, фактически просто диктуя линию поведения, и открыто поддерживает, в том числе и финансами, включая работу через подконтрольные НПО, белорусские оппозиционные силы", - сказала она.

Дипломат отметила, что Польша также разворачивает ориентированное на белорусов информационно-пропагандистское вещание, чтобы воздействовать на общественное мнение в стране, и "привечает у себя лидеров сил уличного протеста". "Руководство Польши, в общем-то, в авангарде недружественной политики Евросоюза по отношению к Белоруссии инициирует ужесточение санкций ЕС в отношении Минска" - добавила Захарова.

"Призываем Варшаву вернуться к общепринятым нормам международного права, отказаться от политики подрыва суверенитета соседнего государства, использования недопустимых в международных отношениях средств, к числу которых, напомню, относится поддержка антиправительственных выступлений и создание на своей территории финансовой и организационной базы для сил, действующих вне правового поля", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.