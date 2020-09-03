Захарова: у России нет данных об участии Тихановской в мероприятии СБ ООН 4 сентября

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Россия пока не располагает данными о выступлении экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской на мероприятии Совбеза ООН 4 сентября. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Инициатива проведения мероприятия принадлежит Эстонии. Информация об участии в нем Светланы Тихановской, действительно, циркулирует, однако ее официальным подтверждением мы пока не располагаем", - сказала она.

Захарова пояснила, что речь не идет о созыве официального заседания СБ ООН, а лишь о проведении неформальной конфиденциальной встречи членов СБ ООН по так называемой формуле Аррии.

Захарова также отметила, что Россия расценивает попытку вынести обсуждение ситуации в Белоруссии на площадку Совета Безопасности ООН как вмешательство во внутренние дела республики.

"Очевидно, что постэлекторальная ситуация в Белоруссии не представляет никакой угрозы международному миру и безопасности. А ровно этими вопросами, и никакими другими, занимается Совбез. Мы расцениваем ее косвенное привнесение в Совет Безопасности ООН, используя такие обходные пути в виде встречи по формуле Аррии, как грубое вмешательство во внутренние дела суверенного государства", - сказала она.