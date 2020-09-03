МИД РФ: свертывание военного присутствия США в Ираке стало бы шагом в верном направлении

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Сокращение американского военного присутствия в Ближневосточном регионе, в частности в Ираке, стало бы шагом в правильном направлении. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о том, что недавно президент США Дональд Трамп подтвердил планы американских властей сократить численность войск в Ираке.

"Мы считаем, что реальные действия властей США по свертыванию своего военного присутствия в Ираке, равно как и в Ближневосточном регионе в целом, стали бы шагом в правильном направлении. Как показало время, нахождение на иракской земле американских подразделений не принесло туда ни стабильности, ни мира, - сказала дипломат. - Напротив, ситуация в области безопасности остается там весьма напряженной, о чем мы регулярно говорили".

Вместе с тем Захарова отметила, что "публично провозглашенная вашингтонской администрацией политика намерений вывести свои воинские части из зарубежных стран зачастую так и остается пустыми декларациями, которые не воплощаются в жизнь".

"Если говорить о конкретных примерах, это, безусловно, Сирия, где в нарушение всех международных норм прочно окопались американские солдаты, хотя тот же самый Дональд Трамп неоднократно говорил, что собирается их оттуда убрать. Но это не единственный пример, таких точек на мировой карте немало", - заключила дипломат.

В субботу Трамп подтвердил планы США сократить численность войск в Ираке. К посту на своей странице в Twitter он прикрепил ссылку на материал, опубликованный на сайте телеканала One America News Network (OANN), в котором со ссылкой на источники утверждается, что США намерены сократить численность своих военнослужащих в Ираке с нынешних 5,2 тыс. до 3,5 тыс. Слова Трампа при этом повторяют заголовок публикации OANN.

Сам Трамп в своем сообщении никаких пояснений относительно масштабов сокращения не привел. Он также не уточнил, подтверждает ли он все данные, которые приводятся в статье на сайте OANN.