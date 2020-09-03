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Политический кризис в Венесуэле

Россия призвала мировое сообщество не дать сорвать выборы в парламент Венесуэлы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что США отказались признавать эти выборы и открыто поощряют радикалов к бойкоту голосования

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Россия призывает ответственных членов международного сообщества препятствовать попыткам сорвать намеченные на 6 декабря парламентские выборы в Венесуэле. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Венесуэле сейчас идет активная подготовка к выборам в парламент. Они призваны стать важным этапом на пути к мирному политическому решению внутривенесуэльских противоречий, - сказала она. - Вместе с тем США априори отказались признавать эти выборы и открыто поощряют радикалов к бойкоту голосования. Это деструктивная позиция и неуважение к венесуэльскому народу, мы призываем всех ответственных членов международного сообщества препятствовать попыткам срыва конституционного избирательного процесса в Венесуэле".

Захарова указала на необходимость "максимально способствовать созданию благоприятных условий для выработки самими венесуэльцами конструктивных и компромиссных решений существующих проблем в правовом поле без внешнего и силового давления и вмешательства".

По ее мнению, подобные действия Вашингтона можно объяснить желанием поддержать на плаву провалившийся проект "Гуайдо".

Теги
ВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеЗахарова, Мария Владимировна
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