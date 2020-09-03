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Переговоры премьеров России и Белоруссии в Минске продлились около двух часов

Перед этим состоялась встреча Михаила Мишустина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, она продлилась около полутора часов

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Переговоры премьер-министров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко в Минске завершились. Заседание во Дворце независимости проходило с участием делегаций и продлилось около двух часов.

Перед этим состоялась встреча российского премьера с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, она продлилась около полутора часов.

Мишустина в белорусской столице сопровождает внушительная правительственная делегация - в нее вошли, в частности, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр культуры Ольга Любимова и глава Минспорта Олег Матыцин, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Поездка главы российского правительства в Минск предваряет переговоры на высшем уровне, которые должны состояться в рамках запланированного в течение ближайших двух недель визита в РФ Лукашенко.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичМантуров, Денис ВалентиновичМишустин, Михаил ВладимировичНовак, Александр ВалентиновичМурашко, Михаил АльбертовичБелоруссияРоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичМатыцин, Олег ВасильевичЛюбимова, Ольга БорисовнаОверчук, Алексей ЛогвиновичГоловченко, Роман Александрович
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