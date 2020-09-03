Захарова: техсекретариат ОЗХО по-прежнему затягивает расследование химатак в Сирии

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) продолжает затягивать расследование случаев применения химического оружия в Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

"Вновь констатируем, что Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия продолжает затягивать под надуманными предлогами расследование случаев применения химического оружия сирийской вооруженной оппозицией, о которых на регулярной основе официальный Дамаск информирует и ОЗХО, и Совет Безопасности ООН", - сказала она.

В качестве примера Захарова привела химическую атаку, совершенную 24 ноября 2018 года в сирийском городе Алеппо.

"Прошло уже почти два года с момента инцидента. <...> Однако Техсекретариат все еще не может завершить расследование, постоянно выдвигает дополнительные требования к сирийской стороне", - указала она. Дипломат отметила, что Дамаск предоставил ОЗХО всю необходимую информацию, продолжая демонстрировать полную открытость и готовность к сотрудничеству.

Захарова подчеркнула, что, затягивая расследование, ОЗХО нарушает Конвенцию о запрещении химоружия. Такая политика, по словам дипломата, свидетельствует об ангажированности Техсекретариата ОЗХО, а также о готовности организации "выполнять политический заказ отдельных государств, которые, преследуя свои геополитические интересы на Ближнем Востоке, уже не раз применяли военную силу против Сирии в нарушение Устава ООН".

24 ноября 2018 года боевики, находившиеся в зоне деэскалации в провинции Идлиб, обстреляли жилые районы Алеппо снарядами с отравляющим веществом, предположительно хлором. После этого, по свидетельствам сирийских врачей, было госпитализировано более 70 человек, информагентство САНА сообщило о 107 мирных жителях, доставленных в больницы. Самолеты ВКС РФ уничтожили террористов, обстреливавших город. 8 января 2019 года стало известно, что в Сирию направлены специалисты ОЗХО.